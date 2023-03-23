شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الصفارة حلقة 1.. أحمد أمين يسرق صفارة أثرية لإعادته إلى الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحدث الحلقة الأولى من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين والذى يعرض على قناة dmc، بظهور شفيق (أحمد أمين) مطاردا من رجال الشيخ لبلوبر (محمد رمضان) فى الصحراء ووسط الأماكن الأثرية فى الأقصر بسبب سرقته صفارة أثرية مسحورة ولها سر كبير، ألا وأنها تعيد الشخص إلى الماضى لتغيير بعض الأمور فى حياته.

يكشف شفيق للشيخ رضوان حكايته منذ ولادته والتى تسببت فى رغبته باستخدام الصفارة من أجل اعادته الى الماضى، حيث ولد شفيق لأب يعمل موظف (محمود البزاوى) وأم تعمل ناظرة مدرسة، وتخرج من كلية السياحة ويحب علم المصريات، والتحق بالعمل فى شركة سياحة ولديه طموح بأن يكون له أهمية فى المجتمع.

فى الشركة لديه زميلة شيرين (آية سماحة) وأحبها للغاية ولكن يتجرأ ويعترف لها بحبه، وفى نفس الوقت لديه زميل آخر وهو علاء (حاتم صلاح) الذى يضايقه طول الوقت، وينتقل المشهد إلى منزله حيث شقيقه وجيه (طه الدسوقى) ويتحدث معه عن فكرة ينوى طرحها لمدير الشركة ويعرض عليه تطبيق للسائحين يدلهم على الاماكن التى يرغبون فى زيارتها ويطلقون عليه سواح.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، ظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، نهاد أبو العنين، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.