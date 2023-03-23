شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة1.. فقه الشافعى فى الاختلاف: اكره الخطأ لا المخطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت منصة watch it الحلقة الأولى من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، واختارالمخرج ليث حجو فى مستهل عرض حلقات المسلسل، البدء بأقاويل الإمام الشافعى فى فقه الاختلاف بصوت خالد النبوى، والتي جاء فيها:



خالد النبوى

يا صديقي تجمعنا مئات المسائل، فلا تفرقنا مسألة..

لا تحاول الانتصار فى كل الاختلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف..

لا تهدم الجسور التي بنيتها وعبرتها، فربما تحتاجها للعودة يوما ما..

اكره الخطأ لكن لا تكره المخطئ..

اكره بكل قلبك المعصية، لكن سامح وارحم العاصى..

فمهمتنا القضاء على المرض لا على المرضى..

لا تحاول أن تكون مثاليا فى كل شيء.. لكن إذا جاءك المهموم انصت

وإذا جاءك المعتذر اصفح، وإذا قصدك المحتاج انفع..

وحتى لو حصدت شوكًا يوما ما، كن للورد زارعا ..

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض على قناتى الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو لاسيما وأنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.