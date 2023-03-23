شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ"القاهرة الإخبارية": مشوارى الفنى شهد لحظات فشل وشقاء لكنى تمسك بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج عاصمة الفنون على قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية هدى كمال، الفنانة الكبيرة سيفين محمد حافظ نسيم، الشهيرة بـ"يسرا"، واستعرض تقرير في بداية الحلقة رحلتها الفنية الثرية، من أول فيلم شاركت فيه حتى تربعت على قمة النجومية نحو 45 عاما.

وقالت الفنانة يسرا في بداية الحلقة، إن مشواري الفني لم يكن كله نجاحا، شهد لحظات من الفشل ومن الشقاء والمطبات، ولكن كان هناك دائما إصرار على أن أنجح وأن أستكمل مشواري على الوجه الصحيح.

وأضافت أنها لا تحب أن توضع في قالب تمثيلي واحد، بل تسعى دائما للتجديد، وتبحث عن أدوار جديدة، وهذا ما جعلها أكثر نضجا وأكثر هدوءا، وباتت انتقائية في أدوارها وفي أصدقائها أيضا، وأن التغيير الذي حدث في حياتها طوال هذه الفترة كان للأفضل.

وذكرت يسرا أنها تصادف مواقف تجعلها غاضبة، لكنها تلتمس دائما الأعذار لمن أمامها، وحين تنفجر غضبا يكون السبب فيه الطرف الآخر، ولفتت إلى ضرورة معرفة أن كل إنسان له حدود، لا يمكن أن أدفعه إلى نهاية هذا الحد ثم ألومه على غضبه.

وأشارت إلى أن من يخطئ في حقي ألتمس له الأعذار، ولو كنت مكانه لم أخطئ في حقه، لا يمكن أن أدخل بيتك دون استئذان، وكذلك لا يمكن أن أدخل حياتك دون استئذان.