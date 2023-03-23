شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 1.. يسرا تجنى ثروة بـ9 ملايين دولار بعد وفاة زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض علي شاشة cbc عن أحداث متسارعة، حيث عادت الدكتورة سميحة - يسرا مع عائلتها من كندا إلى القاهرة، بعدما توفى زوجها وترك لها وصية وثروة، وعند مجئ سميحة إلي منزلها بدأت فى شرح طريقة معيشتها فى الماضى لأودلاها "آدم الشرقاوى ومايان السيد"، الذين ترعرعا فى كندا.

وخلال فتح الوصية، ترك جلال مدبولى المسيطر زوج سميحة - يسرا، ثروة تقدر بـ 9 ملايين دولار، مقسمة ما بين عقارات وأملاك وخلافة، ولكن أكدت الوصية أن أوراق تلك الوصية مع والدة جلال، وإذ ترغب سميحة فى الحصول على الثروة يجب أن تبحث عن صفية أو "سوسو" للحصول على التركة.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.