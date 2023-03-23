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قائمة جوائز البافتا البريطانية لعام 2022

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "البافتا"، قوائم ترشيحاتها على جوائز البافتا للأعمال الدرامية الأفضل لعام 2022، على أن يقام حفل توزيع الجوائز لـ عام 2023 يوم 14 مايو المقبل. 

 

 

وجاءت القائمة كـ التالى: 

أفضل مسلسل دراما 

Bad Sisters

The Responder

Sherwood

Somewhere Boy

 

 

أفضل مسلسل قصير 

A Spy Among Friends

Mood

The Thief, His Wife and the Canoe

This Is Going to Hurt

 

 

أفضل مسلسل عالمى

The Bear

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Wednesday 

Oussekine

Pachinko

The White Lotus

 

 

 

أفضل ممثلة 

بيلي بايبر -  I Hate Suzie Too

إيميلدا ستونتون -  The Crown

كيت وينسلت I Am Ruth -

ماكسين بيك Anne -

سارة لانكشاير - Julia

فيكي مكلور Without Sin -

 

 

 

أفضل ممثل 

 

بن ويشاو This Is Going to Hurt - 

تشاسك سبنسر - The English

كيليان مورفي Peaky Blinders -

جاري أولدمان - Slow Horses 

مارتن فريمان The Responder -

تارون إيجرتون - Black Bird

 

أفضل ممثل مساعد 

عادل أختر - Sherwood

جاك لودن - Slow Horses 

جوش فينان - The Responder

سليم ضو The Crown - 

صامويل بوتوملي - Somewhere Boy

ويل شارب - The White Lotus 

 

أفضل ممثلة مساعدة

أديلايو أديدايو - The Responder

أن ماري داف Bad Sisters - 

فيونا شو Andor -

جاسمين جوبسون - Top Boy 

ليزلي مانفيل - Sherwood 

سافرون هوكينج - Top Boy

 

أفضل مسلسل طويل "مستمر"

Casualty

EastEnders 

Emmerdale

Printer

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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