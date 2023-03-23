شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 7 الحلقة 1 .. رحمة أحمد تقلد ميريام فارس فى أغنية كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى الكبير "أحمد مكى"، خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل " الكبير أوى 7 “ لصديقه نفادى "حاتم صلاح" من زوجته مربوحه "رحمه أحمد" وتغييرها بعد مرور سنة على زواجهما كما يحكى له الكبير على حلم الزواج من الراقصة لورديانا ولكنه استيقظ على الواقع المرير قائلا: "الأحلام تتكسر على صخور الواقع"، وطلب نفادى من الكبير أخذ مربوحه و الذهاب لتغيير جو لأنهما لم يذهبا لشهر العسل منذ زواجهما.



الكبير أوي 7

الكبير أوي 7



الكبير أوي 7

كما دخلت مربوحه لغرفة جونى تشتكى له على الكبير و أنه اكتشفته يخونها ويتحدث لفتيات على النت، ليطلب منها جونى التغيير من شكلها و أن النجمة العالمية شاكيرا زوجها خانها، لتقوم مربوحه وترقص مع جونى و هجرس وتقلد ميريام فارس ورقصتها فى أغنية كأس العالم "سلام عليكم”.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.