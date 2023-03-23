شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى حلقة 1.. الراقصة لورديانا تظهر مع أحمد مكى ويحلم بالزواج منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوى 7، بسؤال مربوحة "رحمة أحمد" أولاد الكبير عما يحدث فى المزاريطة من تزيين و إضاءة فى كل مكان ولا أحد يرد عليها، حتى ينزل الكبير "أحمد مكى" ويبلغها أنه بعد مرور سنة من زواجهما قرر أن يتزوج من جديد لأنها أهملته و تفاجأ مربوحة بدخول الزوجة الجديدة للكبير وهى الرقاصة لورديانا.



الكبير أوي 7



الكبير أوي 7

ثم يستيقظ الكبير على صوت تنظيف مربوحة وأنه كان يحلم بزواجه من لورديانا و ينزل أولاده وهما يتشاجران فيما بينهما على الميراث ويضربهما الكبير ويطلب منهما عدم الإزعاج.

ويدخل هجرس "محمد سلام" مسرعا على غرفة جونى " أحمد مكى" ويبلغه أن الأوردر الذى طلبه لأدوات الجيم سوف يصل قريبا لفتح مشروعة الجديد صالة الألعاب الرياضة فى المزاريطة، ولكن هجرس يبلغه أن المشروع سوف يفشل وعليه تغيير المشروع و فتح مطعم فطائر أحسن من الجيم.

ثم تدخل مربوحة على جونى وتبلغه أن الكبير بيخونها ويتحدث مع فتيات على النت وأنه أصبح لا يحبها، ويقول لها جونى أن عليها التغيير من شكلها وملابسها.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.