شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات لا تنسى فى سينما حسين كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، الذكرى الـ20 لرحيل حسين كمال أحد أبرز المخرجين المؤثرين فى تاريخ السينما المصرية، إذ رحل عن عالمنا يوم 24 مارس عام 2003.

فى سجل المخرج حسين كمال العديد من الأعمال السينمائية البارزة، المتنوعة ما بين اجتماعية أو لها مدلولات سياسية وأيضا بعضها تدور أحداثه فى إطار رومانسي، ليقدم من خلال هذه الأعمال شخصيات درامية تعلق في ذهن المشاهد.

منها شخصية "عتريس" في فيلم "شيء من الخوف" التي جسدها الفنان محمود مرسي، وشارك في بطولة العمل الفنانة شادية مجسدة أيضا شخصية بارزة في مشوارها الفني وهي "فؤادة" التي ترفض الزواج من عتريس بسبب ظلمه لأهل القرية رغم محبتها القديمة له.

وأيضا من الشخصيات البارزة في أفلام حسين كمال شخصية (منى) التي تعمل في مديرية التربية والتعليم بفيلم "إمبراطورية ميم" وتتولى رعاية أبنائها وتضحي بالارتباط العاطفي، وكذلك شخصية (إبراهيم) التي جسدها نور الشريف في الفيلم الرومانسي الشهير "حبيبي دائما" رفقة بوسي التي ظهرت في شخصية (فريدة) لكن قصة حبهما تنتهي بوفاة الحبيبة في نهاية مأساوية للفيلم.

ومن الشخصيات التي لا تنسى في سينما حسين كمال شخصية (حامد) الفلاح في فيلم "النداهة" وزوجته (فتحية) أو ماجدة التي تأتي معه إلى المدينة حيث يعمل حارسا لعقار إحدى العمارات، ويتودد إليها أحد سكان العمارة.

قدم حسين كمال أعمالا مختلفة للتليفزيون والمسرح والسينما والإذاعة وأخرج 27 فيلما معظمها مقتبس من روايات مصرية، خاصة روايات إحسان عبد القدوس وجاءت أربعة من أفلامه في قائمة أفضل 100 فيلم مصري وثلاثة في قائمة أهم 100 فيلم عربي وأغلب أفلامه تترك بصمة في تاريخ السينما المصرية.