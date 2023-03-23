شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية والحرب وكشف مستعجل وجت سليمة أعمال النصف الثانى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق، اليوم، الموسم الرمضانى 2023 بعدد من الأعمال الدرامية المميزة التى تنوعت بين الكوميديا والتشويق والأعمال الاجتماعية، وشهد هذا الموسم تقديم عدد من الأعمال القصيرة، ذات الـ15 أو 20 أو 10 حلقات، منها أعمال بدأ عرضها حاليا فى النصف الأول من رمضان مثل مذكرات زوج لطارق لطفى، والصفارة لأحمد أمين، والكتيبة 101 لعمرو يوسف وآسر ياسين، وأعمال أخرى سوف تعرض تباعا فى الجزء الثانى من رمضان.





كشف مستعجل على dmc

تعرض قناة dmc فى الجزء الثانى من رمضان مسلسل "كشف مستعجل"، فى 15 حلقة، وهو من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى، ‏وذلك بعد الانتهاء من عرض "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى.





تحت الوصاية على dmc

كما يعرض مسلسل تحت الوصاية على شاشة dmc، فى الجزء الثانى من رمضان فى إطار 15 حلقة، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، وذلك بعد الانتهاء من مسلسل "الصفارة" لأحمد أمين.





جت سليمة على cbc

بينما تعرض قناة cbc في الجزء الثاني من رمضان مسلسل "جت سليمة"، في إطار 15 حلقة، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى، وذلك بعد الانتهاء من عرض مسلسل "مذكرات زوج" لطارق لطفي في الجزء الأول من العمل.

الحرب على on الحرب على on

وتعرض قناة "on" في الجزء الثاني من رمضان وفي إطار 10 حلقات مسلسل "الحرب" بطولة أحمد السقا ومحمد فراج، وتأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، بعد الانتهاء من عرض مسلسل "الكتيبة 101" في الجزء الأول من رمضان.