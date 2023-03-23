شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أحمد رمزى.. أبرز محطات الولد الشقى الفنية وأول أجر حصل عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد رمزى، حيث إنه من مواليد 23 مارس وهو النجم الشاب الذى ولد فى محافظة الإسكندرية لأب مصرى يعمل طبيبًا وأم أسكتلندية وكان شابًا وسيمًا رياضيًا لم ينجح فى كلية الطب مثل والده وشقيقه الأكبر وتخرج فى كلية التجارة.

نجح أحمد رمزى فى تحقيق نجاحات عديدة كرجل رياضى، حيث كان يجيد إحدى الألعاب الرياضية القتالية، وساهمت صداقته القوية بالفنان عمر الشريف التى بدأت قبل دخوله المجال فى أن يحقق حلمه بدخوله مجال التمثيل، بعدما علم بحبه وولعه الشديد بالسينما.

ورغم ذلك فقد صاحب أحمد رمزى سوء الحظ فى أول تجربة رشح لها بعدما أخبره صديقه عمر الشريف أن المخرج يوسف شاهين رشحه لدور البطولة فى فيلم "صراع فى الوادى" إلا أن الدور نفسه ذهب للشريف، وهو ما أصاب أحمد رمزى بالصدمة.

ولم يفقد أحمد رمزى الأمل وتجاوز صدمته، بعدما انضم بعدها مباشرة إلى الثنائى السابق من خلال فيلم "شيطان الصحراء" لكن خلف الكاميرا من خلال العمل بالتصوير، لينطلق مشواره من خلال فيلم "أيامنا الحلوة" الذي جمعه بصديقه أيضا عمر الشريف، وتوالت أعماله التى أشتهر من خلالها بدور الولد الشقى والوسيم.

وقدّم رمزى خلال مشواره الفنى 113 عملًا فنيا، يتميز معظمها بأدوار الشاب الوسيم خفيف الظل، وفى عام 1975 قدّم فيلمى "جنون الشباب"، و"الحب تحت المطر"، ثم قرر الابتعاد عدة سنوات حتى عاد من خلال فيلم "حكاية‏ ‏وراء‏ ‏كل‏ ‏باب"، ثم غاب مجددًا، وعاد إلى السينما عام 1995 من خلال فيلم "قط الصحراء"، وشارك عام 2000 فى فيلم "الوردة الحمراء" ومسلسل "وجه القمر"، وكان آخر أعماله مسلسل "حنان وحنين" عام 2007 مع صديق عمره الفنان العالمى عمر الشريف.

وفى فيديو نادر للنجم الراحل أحمد رمزى، فى برنامج "نجمك المفضل" كشف خلاله أحمد رمزى أسرارا خاصة عن مسيرته الفنية وأبرز المحطات وعلاقته بنجوم السينما ولا سيما عمر الشريف.

وقال أحمد رمزى أن أول أجر حصل عليه نظير مشاركته فى أحد الأفلام كان 40 جنيها، حتى وصل إلى 1000 جنيه فى الوقت الذى أجرى فيه الحوار، وكان يصور وقتها فيلم "مذكرات خادمة" مع لبنى عبد العزيز.

وتوفى أحمد رمزي بعد حياة حافلة بالحب والفن فى 28 سبتمبر عام 2012 عن عمر ناهر 82 عاما إثر جلطة دماغية بعد سقوطه على أرضية حمام منزله نتيجة اختلال توازنه ودفن في الإسكندرية.