شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مستعجل الحلقة الأولى.. مصطفى خاطر أول حالة نفسية تزور عيادة عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It عن أول حالة نفسية تزوره في العيادة وهي شخصية يوسف "مصطفى خاطر" الذي حكى له الكثير من التفاصيل عن حياته الإجرامية، ليُصبح دكتور سهام "محمد عبد الرحمن" في نهاية الأمر أمام خيارين، إما أن يعالج يوسف من القتل خلال أسبوعين أو يقتله يوسف.

واستعرضت الحلقة الكثير من التفاصيل حول شخصية دكتور سهام عز الرجال، فهو ضعيف الشخصية، متزوّج من امرأة تلعب كيك بوكس، وتدافع عنه في خناقات الشارع، الأمر الذي يتسبب له بالإحراج أمام ابنتيه.. هل ستتغيّر شخصية سهام عز الرجال خلال الحلقات المقبلة؟



كشف مستعجل



كشف مستعجل



كشف مستعجل