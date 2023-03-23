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شكرا لقرائتكم خبر عن كشف مستعجل الحلقة الأولى.. مصطفى خاطر أول حالة نفسية تزور عيادة عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كشفت الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل للنجم محمد عبد الرحمن والذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It عن أول حالة نفسية تزوره في العيادة وهي شخصية يوسف "مصطفى خاطر" الذي حكى له الكثير من التفاصيل عن حياته الإجرامية، ليُصبح دكتور سهام "محمد عبد الرحمن" في نهاية الأمر أمام خيارين، إما أن يعالج يوسف من القتل خلال أسبوعين أو يقتله يوسف.
واستعرضت الحلقة الكثير من التفاصيل حول شخصية دكتور سهام عز الرجال، فهو ضعيف الشخصية، متزوّج من امرأة تلعب كيك بوكس، وتدافع عنه في خناقات الشارع، الأمر الذي يتسبب له بالإحراج أمام ابنتيه.. هل ستتغيّر شخصية سهام عز الرجال خلال الحلقات المقبلة؟
كشف مستعجل
كشف مستعجل
كشف مستعجل
مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، هنادي مهنى، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد لطفي، ومحمد علي رزق، هنناء الشوربجي، عزت زين، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج "k media" كريم أبو ذكري، وتدور الأحداث فى إطار لايت كوميدي، وسط حالة غموض حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف كوميدية إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.
يجسد محمد عبد الرحمن شخصية طبيب نفسي اسمه "سهام"، وقال غى تصريحاته مؤخراً:"مبدأيا الاسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا علاقة له بها"، مضيفاً: "العمل ملىء بالكوميديا الراقية، ويعتمد كثيرا على كوميديا الموقف وليس الإفيهات".
وأشار عبد الرحمن إلى: "ما يميز مسلسل كشف مستعجل أنه يحتوي لأول مرة على الجريمة فى إطار كوميدى"، واصفا العمل بأنه: "كوميديا من نوع خاص وجديد تماما على الدراما المصرية، كما أن كواليس التصوير مليئة بالمحبة بين كافة أبطال العمل، الذين تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات، متمنيا أن تظهر هذه الأجواء فى النتيجة النهائية للمسلسل".