بعد الإعلان عن اسم شريف عامر .. تغيير ضيف أولى حلقات برنامج “رامز نيفر إند”

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 05:55 مساءً - كشفت قناة “MBC مصر” عن ضيف الحلقة الأولى من برنامج “رامز نيفر إند” وأولى ضحايا الفنان رامز جلال وهو الفنان محمد رمضان، والمقرر إذاعتها اليوم الخميس في تمام الساعة 6.10 مساءا .

نشر الحساب الرسمي لقناة “MBC مصر” على موقع “انستجرام” بوستر الحلقة، وكتبت في تعليقها عليه: “النجم محمد رمضان الضحية الأولى لرامز جلال في رامز نيفر إند .. انتظروا المفاجأة عقب آذان المغرب مباشرة” .

وجاء ذلك بعد أن تم الإعلان يوم أمس من جانب الفنان رامز جلال عن أن ضيف الحلقة الأولى من برنامجه الرمضاني هو الإعلامي شريف عامر، وهو ما قامت القناة بتغييره .

فقال رامز جلال في تصريحات له مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر”، أنه يعتبر الأخير هو تميمة الحظ بالنسبة له في برنامجه الرمضاني .

وكان قد شارك الفنان رامز جلال متابعيه على موقع “انستجرام” البرومو الرسمي لبرنامج “رامز نيفر إند”، والذي كشف من خلاله عن بعض النجوم سواء في مجال الفن أو الرياضة ممن وقعوا ضحايا له .

فجاء من بينهم: مصطفى كامل، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، ياسمين عز، شيماء سيف، أحمد السقا، أحمد حاتم، رضا عبد العال، رنا رئيس، محمود كهربا، إمام عاشور، محمد فؤاد، هنادي مهنا وغيرهم .

وكتب رامز جلال في تعليقه على الفيديو: “بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر” .