الموت يفجع الوسط الفني في مصر

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 05:55 مساءً - أعلن نجل شقيق الفنان مجدي عبد الوهاب عن وفاة الأخير منذ قليل اليوم الخميس 23 مارس .
كتب نجل شقيق الفنان الراحل مجدي عبد الوهاب في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. الطبيب والفنان مجدي عبدالوهاب” .
تابع: “رئيس قسم الأمراض النفسية وطب الأسرة بجامعتي كامبريدج والجامعة الملكية بانجلترا .. نسألكم الدعاء له بالمغفرة” .
وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أنه من المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل عثب صلاة عصر اليوم من منزله بمنطقة المعادي .
يذكر أن الفنان مجدي عبد الوهاب اشتهر بتجسيده لشخصية “شوقي” في مسلسل “عائلة الحاج متولي”، مع النجم الراحل نور الشريف .
كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية، من أبرزها: عفاريت السيالة، أهل أسكندرية، قصة حب، عيش أيامك، الباطنية، قاتل بلا أجر وغيرها .. وكان آخر أعماله مسلسل “الدخول في الممنوع” .
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