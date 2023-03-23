الموت يفجع الوسط الفني في مصر

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 05:55 مساءً - أعلن نجل شقيق الفنان مجدي عبد الوهاب عن وفاة الأخير منذ قليل اليوم الخميس 23 مارس .

كتب نجل شقيق الفنان الراحل مجدي عبد الوهاب في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون .. الطبيب والفنان مجدي عبدالوهاب” .

تابع: “رئيس قسم الأمراض النفسية وطب الأسرة بجامعتي كامبريدج والجامعة الملكية بانجلترا .. نسألكم الدعاء له بالمغفرة” .

وكشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أنه من المقرر تشييع جثمان الفنان الراحل عثب صلاة عصر اليوم من منزله بمنطقة المعادي .

يذكر أن الفنان مجدي عبد الوهاب اشتهر بتجسيده لشخصية “شوقي” في مسلسل “عائلة الحاج متولي”، مع النجم الراحل نور الشريف .

كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية، من أبرزها: عفاريت السيالة، أهل أسكندرية، قصة حب، عيش أيامك، الباطنية، قاتل بلا أجر وغيرها .. وكان آخر أعماله مسلسل “الدخول في الممنوع” .