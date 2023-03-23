كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 03:58 مساءً - شارك الفنان أحمد حاتم متابعيه بصورة جديدة، وثق من خلالها احتفاله بأول رمضان له مع طفله الرضيع ويدعى “عزيز” .
نشر أحمد حاتم الصورة عبر حسابه على موقع “انستجرام”، والذي ظهر بها وهو يجلس على الأرض إلى جانب ابنه دون أن يكشف عن وجهه .
كما ظهرا وهما يرتديان نفس التي شيرت الذي طُبعت عليه عبارة: “أول رمضان ليا” .. وأرفق أحمد حاتم الصورة بتعليق جاء فيه: “رمضان عزيز” .
وفي سياق آخر، طُرح مؤخراً في دور العرض فيلم “المطاريد” للفنان أحمد حاتم، في 25 يناير الماضي، والذي لاقى نجاحا كبيرا من جانب الجمهور .
وشارك في بطولته كلا من الفنانين: تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه دسوقي، دنيا سامي، مصطفى غريب وغيرهم .
كما تعاقد “حاتم” على فيلم جديد بعنوان “قصر الباشا” من تأليف محمد ناير وإنتاج هشام عبد الخالق وآلاء لاشين .. ويتم حالياً تسكين باقي الأدوار، وكذلك الاستقرار على مخرج ليتولى إخراج العمل .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حاتم يحتفل بأول رمضان مع مولوده الرضيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.