أحمد حاتم يحتفل بأول رمضان مع مولوده الرضيع

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 03:58 مساءً - شارك الفنان أحمد حاتم متابعيه بصورة جديدة، وثق من خلالها احتفاله بأول رمضان له مع طفله الرضيع ويدعى “عزيز” .

نشر أحمد حاتم الصورة عبر حسابه على موقع “انستجرام”، والذي ظهر بها وهو يجلس على الأرض إلى جانب ابنه دون أن يكشف عن وجهه .

كما ظهرا وهما يرتديان نفس التي شيرت الذي طُبعت عليه عبارة: “أول رمضان ليا” .. وأرفق أحمد حاتم الصورة بتعليق جاء فيه: “رمضان عزيز” .

وفي سياق آخر، طُرح مؤخراً في دور العرض فيلم “المطاريد” للفنان أحمد حاتم، في 25 يناير الماضي، والذي لاقى نجاحا كبيرا من جانب الجمهور .

وشارك في بطولته كلا من الفنانين: تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه دسوقي، دنيا سامي، مصطفى غريب وغيرهم .

كما تعاقد “حاتم” على فيلم جديد بعنوان “قصر الباشا” من تأليف محمد ناير وإنتاج هشام عبد الخالق وآلاء لاشين .. ويتم حالياً تسكين باقي الأدوار، وكذلك الاستقرار على مخرج ليتولى إخراج العمل .