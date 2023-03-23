شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أولى حلقات مسلسل "كشف مستعجل" على watch it اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة watch it الرقمية عن عرض الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل المكون من 15 حلقة، اليوم الخميس، فى تمام الرابعة عصراً على تعرض حلقة فى نفس الموعد يومياً، حيث يعرض العمل حصرياً على شاشة المنصة خلال النصف الأول من شهر رمضان، فيما يعرض على قناتى الحياة وdmc فى النصف الثانى من رمضان.



كشف مستعجل

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادي مهنى، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، هنناء الشوربجي، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري، وتدور الأحداث فى إطار لايت كوميدي، وسط حالة ‏غموض ‏‏‏حول عدد من الجرائم الجنائية، التى يتورط بها أبطال العمل، وسط مواقف ‏كوميدية ‏‏إنسانية، ومفاجآت عديدة خلال الحلقات.‏

يجسد محمد عبد الرحمن شخصية طبيب نفسي اسمه "سهام"، وقال غى تصريحاته مؤخراً:"مبدأيا ‏‏‏الاسم غريب جدا ولكنه مناسب للشخصية، خاصة أنها شخصية مهزوزة جدا، ‏‏‏ويظل طوال أحداث المسلسل مفعولا به، ويتم استخدامه طوال الوقت في أمور لا ‏‏‏علاقة له بها"، مضيفاً: "العمل ملىء بالكوميديا الراقية، ويعتمد كثيرا على ‏‏‏كوميديا الموقف وليس الإفيهات".

وأشار عبد الرحمن إلى: "ما يميز مسلسل ‏‏‏كشف مستعجل أنه يحتوي لأول مرة على الجريمة فى إطار كوميدى"، واصفا ‏‏‏العمل بأنه: "كوميديا من نوع خاص وجديد تماما على الدراما المصرية، كما أن كواليس التصوير مليئة بالمحبة بين كافة ‏‏أبطال العمل، الذين ‏تجمعهم صداقة قوية منذ سنوات، متمنيا أن تظهر هذه الأجواء ‏‏فى النتيجة النهائية ‏للمسلسل".