شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال الممثل الراحل مجدى عبد الوهاب.. مسلسل عائلة الحاج متولى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان مجدى عبد الوهاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر تشييع جنازته عقب صلاة العصر اليوم، من منزله بالمعادى، ويعد الفنان الراحل من الممثلين الذين لم يحظون بشهرة ونجومية كبيرة إلا أنهم معروفون للجمهور بوجوههم وأدوارهم البارزة، ويعد دوره فى مسلسل عائلة الحاج متولى مع النجم نور الشريف الأبرز فى مشواره، حيث جسد فى العمل شخصية شوقى عدو متولى.

مجدى عبد الوهاب بدأ نشاطه الفنى فى منتصف التسعينيات وشارك فى العديد من الأعمال الفنية بأدوار ثانوية مساعدة، ومن أبرز أعماله فى السينما فيلم "نزة" مع أحمد زكى ويسرا وشيرين رضا، وفيلم "ولا فى النية أبقى" مع أحمد آدم وهانى رمزى ووفاء عامر، وفيلم "امرأة تحت المراقبة" مع نبيلة عبيد وفاروق الفيشاوى.

كما شارك فى العديد من المسلسلات منها "قمر سبتمبر" مع ميرفت أمين، "عيش أيامك" مع نور الشريف وعبلة كامل، "فجر ليلة صيف" مع محمود مرسى وجميل راتب، "عفاريت السيالة" بطولة عبلة كامل وصفية العمرى وأحمد الفيشاوى، "رياح الغدر" بطولة ميرفت أمين ومحمود قابيل، "الشارد" بطولة حسين فهمى، "المصراوية" الجزء الأول، "مسك الليل" بطولة عزت العلايلى وندى بسيونى وعلا غانم.

وكذلك شارك فى بطولة مسلسلات "أزهار" بطولة فيفى عبده، "قاتل بلا أجر" بطولة مجدى كامل وحسن حسنى، "الباطنية" بطولة صلاح السعدنى وغادة عبد الرازق، "قصة حب" بطولة جمال سليمان، "سمارة" بطولة خالد عبد الرازق، "فيرتيجو" بطولة هند صبرى، "الأخوة" أعداء بطولة صلاح السعدنى وياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، "أهل اسكندرية"، وآخر أعماله الدخول في الممنوع الذى تم عرضه عام 2017.