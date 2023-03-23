شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض مسلسلات قناة cbc فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة cbc عن مواعيد عرض مسلسلاتها، طوال شهر رمضان، ويعرض مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" فى تمام الساعة 9:45 مساء، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة فى أول تجربة تمثيلية له، إيمان السيد، محمد أوتاكا، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

يعرض مسلسل جميلة على شاشة قناة cbc من بطولة النجمة ريهام حجاج وكوكبة من ألمع النجوم، يومياً في تمام الساعة 8:30 مساء.

كما يعرض مسلسل عملة نادرة للنجمة نيللى كريم، فى تمام الساعة 7 ونصف مساء، مسلسل تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

أما مسلسل مذكرات زوج للنجم طارق لطفى يعرض في تمام الساعة 9 إلا ربع مساء، مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، ويشارك في بطولته بجوار طارق لطفي كل من: عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فرح يوسف، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويعرض مسلسل رسالة الإمام الشافعى، 12 وربع صباحا بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.