“قريبا” .. طارق العريان يعلن عن جزء جديد من هذا الفيلم

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 02:55 مساءً - أعلن المخرج طارق العريان يوم أمس الأربعاء عن بدء التحضير للجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”، والذي من المقرر عرضه في عام 2024 .

نشر طارق العريان صورة تجمعه بمؤلف العمل صلاح الجهيني والمنتج موسى عيسى عبر حسابه على موقع “انستجرام” .

وكتب طارق العريان في تعليقه على الصورة كاشفا عن بدء التحضيرات الخاصة بتصوير فيلم ولاد رزق 3، قائلا: “ولاد رزق 3 قريبا .. القاضية” .

يذكر أن فيلم “ولاد رزق” كان قد عرض منه جزئين، الجزء الأول تم عرضه في عام 2015، والجزء الثاني كان في عام 2019 .. ولاقى الجزآن نجاحا كبيرا عند الجمهور .

وشارك في بطولته كلا من الفنانين: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح وأحمد داوود .