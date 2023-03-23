لو اتقدملي مش هوافق ده مش عاتق .. وأنا حلوة | تصريحات جريئة من رانيا يوسف عن هذا الفنان الشهير!

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 02:55 مساءً - علقت الفنانة رانيا يوسف، على تقديمها بلاغات في بعض المتحرشين خلال عام 2020، قائلة: “هناك من اعتذروا من خلال إرسال الرسائل، وبعض هذه البلاغات في متحرشين تم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم”.

وأضافت رانيا يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري“، عبر شاشة “القاهرة والناس“، أن هناك من راجع نفسه في فكرة التحرش، إلا أنها لم تتابع الموضوع إلى الآن وسامحت بعضهم، مضيفة: “أنا مسالمة وبخربش اللي بييجي جنبي، وحقي هو ما يدفعني ويحركني.

تصريحات رانيا يوسف عن أحمد الفيشاوي

ومن أبرز تصريحاتها كانت عن الفنان أحمد الفيشاوي وما تردد من شائعات حول إرتباطهما بسبب صورة انتشرت لهما وهما في وضع رومانسي.

وعلقت النجمة رانيا يوسف، على صورتها مع الفنان أحمد الفيشاوي وما أشيع عن ارتباطهما على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “أنا مش أكبر منه بعمر كبير، وهما 3 أو 4 سنوات “، موضحة أن هذه الصورة من كواليس عمل تشارك معه فيه.

ونفت الفنانة رانيا يوسف،، عدم صحة ارتباطها بالفنان أحمد الفيشاوي بسبب هذه الصورة، مضيفة: “أنا متخطبتش ليه ولم يحدث.. وده هزار أحمد مش عاتق الكبير والصغير والصورة نوع من دعاية لفيلم”.

وأوضحت رانيا يوسف، أن أحمد الفيشاوي أخ وزميل لي، متابعة: “لو تقدم ليا مش هوافق عليه.. لدي اشتراطات حتى أخوض تجربة الزواج مرة أخرى”.

ممكن اتجوز في نص ساعة

كشفت النجمة رانيا يوسف، عن عروض الزواج التي عُرضت عليها خلال الفترة الأخيرة، قائلة: “اتعرض عليا 4 عروض من الزواج، ورفضتها كلها، والزواج سهل ممكن أتجوز بعد نص ساعة.. المشكلة في الشريك اللي هختاره”.

وأوضحت الفنانة رانيا يوسف”، “، أنها لا ترى الشريك المناسب لها لكي تخوض تجربة الزواج معه، وسخرت قائلة: “حظي في الرجالة زفت لكن حظي حلو في حاجات كتير والانسان مش بياخد كل حاجة، أنا اتجوزت 3 مرات وكانوا 3 غلطات”.

وتابعت: “زيجاتي السابقة كانت 3 غلطات.. محمد مختار مكانش ليه فضل عليا ولم ينتج لي أي عمل وأنتج لطليقته ولم اتدخل في عمله”، منوهة بأنها ليست العقلية التي تتدخل في أي عمل، مضيفة:إنجاب الأطفال كان هدفي”.

وأكدت النجمة رانيا يوسف، أن صفة البخل في الزوج دائما ما تكون هي أبرز مشاكلها مع الزواج وتكره هذه الصفة، بالإضافة إلى العصبية والغيرة، مشيرة إلى الزيجة الثانية والثالثة كانت مليئة بالغيرة، وأوضحت أن الغيرة عبارة عن قلة ثقة في الشخص نفسه.

وأشارت رانيا يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن الراجل بالنسبة لها مصدر نكد ومشاكل، وسخرت قائلة: “بالذات اللي أنا اتجوزتهم دخلت معاهم في مشاكل.. الست اللي بتطلق بتبقى قمر”.

وأوضحت رانيا يوسف، بأن الصفة التي لا تحب أن يتحلى بها أولادها هي صفة التبزير، لأنها تصرف الكثير من الأموال، مضيفة: “بحب أعيش وأسافر ومبعملش حساب”، كما أن حسن النية في الناس هي الصفة لا تحب أن يتحلى بها أولادها.

جسمي حلو

وقالت رانيا يوسف“: “مين قال إني مش نجمة صف أول .. انا متواجدة وعندي أعمالي الفنية”، مضيفة:”ربنا أعطاني جسم حلو وأي فستان بـ 100 جنيه ألبسه بيبقى حلو عليا وده مش عيب في”.

وأكملت رانيا يوسف: “أنا مش بلبس عريان لكن أنا بلبس اللي بيكون حلو عليا، وفيه زميلات بيلبسوا ملابس مفتوحة أكتر مني، وانا بحب ادلع نفسي وشايفة نفسي جميلة وبحب البس حاجة تخلي شكلي جميل”.

ونفت رانيا يوسف، رفض المخرج خالد يوسف وجودها في مسلسله سره الباتع، قائلة : “المسلسل لم يتم عرضه عليا من الأساس وأنا لم أكن مرشحة للمسلسل”.

وأضافت رانيا يوسف: “لم يتواجد خلاف بيني وبين خالد يوسف طوالي سنوات معرفتي به”، مضيفة:” أنا وخالد يوسف أصدقاء وبحترمه جدًا وابنته اعتبرها بنتي الثالثة”.

وعن إجرائها لـ عمليات تجميل قالت رانيا يوسف: “لم ألجأ لعمليات تجميل مطلقًا ومعنديش حاجة تتشد عشان أعمل عملية تجميل”.

فنانة نكرة

وتحدثت رانيا يوسف، عن أسوأ تجربة فنية مرت بها، قائلة: “لو رجع بيا الزمن مش هعمل فيلم هو فيه كده، وساعتها مضيت على فيلم ولقيت فيلم تاني ومكملتش تصوير الفيلم ساعتها”.

وأضافت رانيا يوسف: “أنا كنت البطلة وكان فيه فنانة نكرة مش عايزة أشهرها بتعمل 3 مشاهد فقط”.

وتابعت رانيا يوسف: “بعد أسبوعين من التصوير اتفرجت على ألبومات الفيلم ولقيت الفنانة دي موجودة وأنا لأ ومكملتش تصوير الفيلم”.

نادية الجندي مش مقياس للنجومية

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها تعترف بأن الفنانة نادية الجندي أكثر نجومية منها، منوهة أن نادية الجندي لديها رصيد من التمثيل لأكثر من 50 عامًا في العمل الفني، وهي نجمة الجماهير لأكثر من 30 عامًا.

وأوضحت “يوسف”، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج “حبر سري”، عبر شاشة “القاهرة والناس”، أنها لم تثبت نفسها بالقدر الذي كانت تفضله، حيث إن نادية الجندي كانت تمتلك عامل مساعد وهو المنتج محمد مختار كما كانت تنتج لنفسها، مضيفة: “أنا الحمد لله محدش ساعدني بحاجة”.

وأشارت إلى أنها كانت تطلب أن ينتج لها محمد مختار، متابعة: “أنا مش في دماغي النجومية والشهرة.. اللي كان في دماغي الخلفة والأولاد”، منوهة بأنها واثقة في قدرتها، وتابعت: “نادية الجندي ليست مقياس للنجومية، وتفضل أن لا تكون الحياة سهلة وتريد الاستمتاع بما تفعله”، ودخلت المجال الفني عشان بحبه ومحدش ساعدني فيه”.

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