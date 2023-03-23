عائشة بن أحمد: “حياتي اتغيرت بعد السجاير”

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 02:55 مساءً - كشفت الفنان عائشة بن أحمد عن الطريقة التي اتبعتها وساعدتها في الإقلاع عن التدخين، مشيرة إلى التغيير التي شعرت به في حياتها بعد توقفها عن تدخين السجائر .

قالت عائشة بن أحمد في لقاء مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها “أسرار النجوم” عبر إذاعة “نجوم إف إم”: “أنا زمان كنت بشرب سجاير وبطلت .. بطلت إزاي، محطتش في دماغي إني مش هشرب سجاير تاني لأ خالص” .

تابعت متحدثة عن طريقة إقلاعها عن التدخين: “أنا قولت لما هعوز أشرب سيجارة، هشرب سيجارة .. وبعمل إيه، لما ببقى عايزة أشرب سيجارة أقول بعدين، كمان شوية .. جسمي بقى اتعود إن هو يبقى من غير سجاير” .

أضافت عائشة بن أحمد عن تأثير امتناعها عن السجائر: “طبعا النفس وكل حاجة، حياتي اتغيرت وهو أحسن حاجة عملتها .. بس أنا حطيت في دماغي إن أنا مش هبطل، أنا عاملة كنترول على السجاير مش هي اللي عاملة كنترول عليا” .

وفي سياق آخر تشارك الفنانة عائشة بن أحمد في موسم رمضان 2023 بمسلسل “مذكرات زوج”، والتي تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر .

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من الفنانين: طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، على الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب وغيرهم .