“أصبح شابا” .. ظهور نادر لنجل الفنانة آمال ماهر الوحيد

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 02:55 مساءً - احتفلت الفنانة آمال ماهر بعيد ميلاد نجلها الوحيد “عمر” في منشور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
تضمن المنشور مجموعة من الصور لنجل آمال ماهر من مراحل عمرية مختلفة، ظهر في البعض منها بمفرده وفي أخرى برفقة والدته .
وكتبت آمال ماهر في تعليقها على الصور ومعايدتها لابنها “عمر”: “كل سنة وانت طيب يا كل حياتي .. عيد ميلاد سعيد يا كل شئ بالنسبة لي” .
يذكر أن ” عمر ” هو نجل الفنانة آمال ماهر من زيجتها الأولى من الملحن محمد ضياء، ويبلغ من العمر ما يقرب من 19 عاما .
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