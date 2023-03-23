صورة طبق الأصل.. إبنة بيومي فؤاد تقتحم مسلسلات رمضان 2023 والجمهور يعلق: حتة من أبوها!

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 02:55 مساءً - تقوم الطفلة جودي إبنة الفنان “بيومي فؤاد” بالمشاركة فى أحداث الجزء الثاني من المسلسل العربي الذي يعرض حاليًا في شهر رمضان 2023، “رمضان كريم”، والذي بالفعل بدأ عرضه ليلة أمس على فضائية النهار.

من المتوقع أن تقوم جودي بالبدأ فى الظهور خلال عرض الحلقات القادمة من المسلسل، ليكون ذلك هو المسلسل الأول لها والذي يجمع بينها وبين أبيها الفنان “بيومي فؤاد” والذي يشارك فى بطولة العمل.

بيومي فؤاد وابنته الصغرى جودي

تفاصيل عن الجزء الثاني من مسلسل”رمضان كريم”

من ناحية أخرى فقد شهد الجزء الثاني إشتراك عدد من الفنانين الجدد، وتم خلق خطاً درامياً جديداً لهم يبعد كل البعد عن الجزء الأول، ومن أول هؤلاء الفنانين ممثلة مسرح مصر الفنانة “ويزو” والتى سيتم ظهورها في الجزء الثاني مع زوجها الفنان شريف وذلك من خلال الشخصية التي يمثلها وهى إبنه شقيقة الممثل سيد رجب.

هذا وقدحدثت عدة تغيرات كثيرة على سيناريو مسلسل رمضان كريم الجزئ الثاني، وهذا بسبب وجود الكثير من حالات الوفاة التي حدثت بين نجوم الجزء الأول، وعلى رأس هؤلاء الفنان الكبير “محمود الجندي” والذي كان يقوم بتأدية شخصية الحاج كريم، ودوره في المسلسل شقيق سيد رجب، والفنانة الأخرى التى توفيت هى الفنانة الكبيرة “أحلام الجريتلي”، والتى كانت تقوم بتمثيل شخصية والدة هشام، وهو أحد نجوم الحارة الشعبية بالمسلسل، ويقوم بالعمل مع الفنان سيد رجب في المحافظة، وقد تم حذف هذه الشخصية من المسلسل.

أبطال الجزء الثاني من مسلسل “رمضان كريم”

مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني يؤدي دور البطولة كل من الفنانة سلوى عثمان، والفنان سيد رجب، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة سلوى خطاب، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان محمد لطفي، والفنان كريم عفيفي، والفنانة إنعام سالوسة، والمسلسل يقوم بتأليفه “أحمد عبد الله” ويقوم بالإخراج المخرج سامح عبد العزيز، وقد إستقر العاملين على مسلسل رمضان كريم على أن يقدم تتر المسلسل المطرب “حكيم”، وهو نفس تتر الجزء الأول مع عمل بعض التغيرات فى أسماء فريق عمل المسلسل.

بيومي فؤاد الأكثر ظهورًا في 2022

هذا وقد استطاعت السينما المصرية العام المنقضي 2022 أن تبرز عدة أسماء جديدة، ولكنها أيضًا لم تبتعد كثيرًا عن وجود أسماء تكررت في أفلام عديدة، وأبرزهم مثل كل عام هو النجم سواء كبطل مشارك أو كضيف شرف بيومي فؤاد.

بيومي فؤاد حصل على المركز الأول في الأكثر ظهورًا في عام 2022، حيث استطاع أن يشارك في 6 أعمال سينمائية في غالبية مواسم العام، وظهر خلال فيلم “كيرة والجن”»” وهو الأكثر تحقيقًا للإيرادات في تاريخ مصر بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، كما شارك في فيلم «تسليم أهالي» بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وفيلم «فضل ونعمة» بطولة ماجد الكدواني وهند صبري.

كما ظهر في فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد وشيرين رضا ومي عمر، وفيلم «خطة مازنجر» بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني وأخيرًا ظهر في فيلم «هاشتاج جوزني» بطولة أمير المصري ومايان السيد.

بيومي فؤاد يشارك في الموسم القادم بـ 4 أفلام

وعلى الصعيد الفني، يدخل الفنان بيومى فؤاد منافسات موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2023 بـ 4 أفلام دفعة واحدة جمعيهم تدور أحداثهم في اطار كوميدي، اثنين منهما من بطولته واثنين آخرين يشارك في بطولتهما، ليكون بيومى فؤاد نجم الموسم الذى يعرض فيه 7 أفلام جديدة، ويستمر بذلك في تواجده المكثف بالسينما خلال السنوات الأخيرة.

فيلم شلبي

البداية بـ “فيلم شلبي” الذى يشارك بيومي فؤاد في بطولته والذي تم عرضه مؤخرًا، والعمل بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبى، بيومى فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه في اطار كوميدى اجتماعى، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود عبد العزيز وروبى.

أخي فوق الشجرة

ثانى أفلام بيومي فؤاد خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى هو “أخي فوق الشجرة” الذي عرض مؤخرًا في السينمات، والعمل بطولة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور احداثه في إطار كوميدى.

اتنين للايجار

ويتصدر بيومي فؤاد بطولة فيلم “اتنين للإيجار” الذي تم عرضه في الفترة الماضية، ويشاركه البطولة محمد ثروت وتأليف أسماء غازى وإخراج شادي على، وتعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف أبرزهن إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل ايناس مكى، محمد لطفى، ايمان سيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب وعدد آخر من الفنانين.

مغامرات كوكو

رابع أفلام بيومي فؤاد خلال الموسم هو “مغامرات كوكو” الذى يتصدر بطولته أيضًا والذي تم عرضه في السينمات في 4 من شهر فبراير الماضي، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة “اوس اوس”، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.

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