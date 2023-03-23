شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفن نايت يكتب فيلم "حرب النجوم" الجديد بعد دامون ليندلوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير صحفية أن ستيفن نايت كاتب مسلسل Peaky Blinders من المقرر أن يكتب سيناريو الفيلم الجديد من سلسلة Star Wars، بعدما غادر كاتبا السيناريو الأصليان دامون ليندلوف وجوستين بريت جيبسون المشروع.

وحسبما ورد فى التقرير الذى نشرته صحيفه "Variety" فإنه من المتوقع على نطاق واسع أن يكون الفيلم من بين أفلام "Star Wars" الأولى للوكاس فيلم منذ عام 2019.



دامون ليندلوف ، جاستن بريت وجيبسون

نايت هو كاتب سيناريو مخضرم بدأ حياته المهنية وتخصص في الأعمال الدرامية الإجرامية مثل "Dirty Pretty Things" لعام 2002 و "Eastern Promises" لعام 2007 ، وتفرع في النهاية إلى الأعمال الدرامية المرحة (The Hundred-Foot Journey "لعام 2014، والسيرة الذاتية (" Spencer "لعام 2021). كما قام بإنشاء وإنتاج دراما الجريمة في فترة البي بي سي "Peaky Blinders" ، والتي يتم بثها على Netflix في الولايات المتحدة.

آخر أعمال الممثل دامون ليندلوف

ليندلوف، المعروف بالمشاركة فى المسلسل التليفزيونى "Lost" و "The Leftovers"و "Watchmen"و"Into the Badlands"، لكتابة فيلم "Star Wars" معاً. بعد تسليم المسودة في وقت سابق من هذا العام ، غادر الثنائي المشروع في فبراير الماضي ، ليصبحا أحدث المصممين الذين انفصلوا عن Lucasfilm بعد التوقيع على تطوير واحد أو عدة مشاريع أفلام Star Wars جديدة إلى ضجة كبيرة.