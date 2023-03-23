شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور مجدى عبد الوهاب وتشييع الجنازة بعد صلاة العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين عن وفاة الدكتور الفنان مجدى عبد الوهاب، ومن المقرر أن تشيع الجنازة بعد صلاة العصر من برج القانونين بالمعادى.

كانت آخر أعمال الدكتور مجدى عبد الوهاب مسلسل "الدخول فى الممنوع" بطولة أحمد فلوكس وإيمان العاصى وبشرى وعزت أبو عوف وسوسن بدر ونورهان ومونيا والمطربة أمينة، وحسام داغر وشريف خير الله وإيناس النجار ومحمد مرزبان وسعيد صديق ومصطفى رجب، تأليف محمد الباسوسى، وإخراج محمد النجار.

ويناقش المسلسل صراع العائلات ورجال الأعمال فى الفترة من 2005 إلى 2010، من خلال قصص حب وزواج وتنافس على صفقات تجارية.