رامز جلال يكشف عن أول ضحاياه في برنامجه “رامز نيفر إند”

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 12:54 مساءً - كشف الفنان رامز جلال عن ضيف الحلقة الأولى من برنامجه الرمضاني الجديد “رامز نيفر إند”، وأول ضحاياه وهو الإعلامي شريف عامر .

قال رامز جلال في تصريحات له مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر”، أنه يعتبر الأخير هو تميمة الحظ بالنسبة له في برنامجه الرمضاني .

وكان قد شارك الفنان رامز جلال متابعيه على موقع “انستجرام” البرومو الرسمي لبرنامج “رامز نيفر إند”، والذي كشف من خلاله عن بعض النجوم سواء في مجال الفن أو الرياضة ممن وقعوا ضحايا له .

فجاء من بينهم: مصطفى كامل، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، ياسمين عز، شيماء سيف، أحمد السقا، أحمد حاتم، رضا عبد العال، رنا رئيس، محمود كهربا، إمام عاشور، محمد فؤاد، هنادي مهنا وغيرهم .

وكتب رامز جلال في تعليقه على الفيديو: “بسم الله توكلنا على الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر” .