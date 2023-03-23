“مش هنزل أغاني” .. تامر حسني يفاجئ جمهوره بهذا القرار

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 12:54 مساءً - كشف الفنان تامر حسني عن قراره بعدم مشاركة أي فيديوهات تتضمن أغاني، خاصة مما يرسلها المتابعون له وتوقفه عن هذا الأمر خلال شهر رمضان مبارك .

كتب تامر حسني في منشور له عبر حسابه على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري: “يا شباب في الشهر ده معلش مش هنزل أغاني وده آخر فيديو وصلي بنزله دلوقتي” .

تابع: “وحقيقي ماشاء الله عليك بجد أحسنت صوت وإحساس وشخصية في الغناء جميلة وقبول جميل، ربنا يوفقك يا حبيبي والله لمست قلبي بأحساسك وباختيارك للأغنية دي تحديدا” .

أضاف تامر حسني موجها تهنئة لجمهوره بمناسبة شهر رمضان المبارك: “وإن شاء الله في العيد هرجع أنزل كل فيديوهات حبايبنا الموهوبين بزيادة .. رمضان كريم على الجميع” .

وفي سياق آخر، كان قد روج الفنان تامر حسني لبرنامج الداعية مصطفى حسني الجديد والمقرر إذاعته خلال شهر رمضان على قناة “ON “، ويحمل اسم “رميم” .

نشر تامر حسني مقطع فيديو من برومو برنامج “رميم” في استوري عبر حسابه على موقع “انستجرام”، وأرفقه بتعليق تحدث به عن بعض تفاصيل البرنامج .

وكتب في تعليقه على الفيديو قائلا: “برنامج مصطفى حسني الجديد رائع ماشاء الله ومهم للجميع ويخص كل الناس بشكل عام .. انتظروا رميم” .