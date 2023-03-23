ابنة شوقي شامخ مذيعة شهيرة جدًا بالتلفزيون.. لن تتوقعوا من هي؟!.. شاهد الصور

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 12:54 مساءً - يعد الفنان الراحل شوقي شامخ من أحد نجوم الفن العربي، تميز بأداء الأدوار الثانوية المساعدة ورغم عدم حصوله على البطولة المطلقة، إلا إنه ترك بصمة فنية مميزة في الأعمال التي شارك فيها، وكان عامل مشترك في نجاح معظم أعمال النجوم التي شارك معها، لكن مر الفنان الراحل ببعض الأزمات في حياته، سوف نتعرف عليها في السطور التالية وأهم المحطات في مشواره الفني.

نجله فنان وابنته مُذيعة في التلفزيون

تزوج الفنان “شوقي شامخ” من المذيعة التلفزيونية السيدة “نيفين صلاح الدين”، وأنجب منها ابنته “بيرين” التي تعمل مذيعة في التلفزيون المصري، وابنه “أحمد” الذي عمل في المجال الفني وقام بالتمثيل في بعض المسلسلات منها مسلسل “زيزينيا”.

بيرين شامخ إبنة الفنان الراحل شوقي شامخ

وقصت بيرين شامخ ذكريات لا يمكن أن تنساها لأبيها الراحل، ‏قائلة: “وأنا صغيرة كنت بقوله يا شوقى ولماما يا ماما ‏باعتبار أنه صاحبى.. بابا كان كريم لأقصى درجة وكان ‏من الناس اللى أول ما تدخل مكان أول ما يتكلم كل الناس ‏تسمع له.. كان عنده قبول غير عادى.. وعمره ما كان ‏يشوف حد بيتظلم فى حاجة قدامه ويسكت”.‏

بيرين شامخ مذيعة الأخبار

وتابعت: “كان يتمتع بخفة ظل ودايما يهزر، وكان مزيجا ‏من الأب المسئول الشديد وقت الزوم، والصاحب اللي ‏بيديك نصائح ويسمعك ويمنحك مساحة من الحرية طالما ‏تحسن استخدامها”.‏.

شوقي شامخ وعائلته في صورة نادرة

مشوار الفنان شوقي شامخ

اسمه بالكامل “محمد شوقي شامخ محمد بيومي”، ممثل مصري، ولد في 25 يوليو عام 1949 بحي الحلمية الجديدة بمنطقة الخليفة بالقاهرة، حصل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة عين شمس عام 1972، كان “شوقي شامخ” يعشق التمثيل منذ الصغر، ولكن بسبب رغبة والده في تأمين مستقبله كان يريد أن يلحقه بوظيفة ثابتة، وبالفعل تم تعيينه في وزارة التربية والتعليم وعمل موظفاً في قسم الحسابات.

شوقي شامخ

البداية الفنية

بدأ الفنان “شوقي شامخ” مشواره الفني من خلال شاشة التلفزيون، عندما ظهر لأول مرة بدور صغير في مسلسل “اسألوا الأستاذ شحاتة” عام 1968، حتى تعرف عليه الجمهور بشكل أكبر عندما شارك في مسرحية “شاهد ما شفش حاجة” عام 1976 مع زعيم الكوميديا “عادل إمام”، لتتوالى بعد ذلك أعماله الفنية حيث قدم خلال سنوات نشاطه الفني التي امتدت إلى ما يقرب من الـ 44 عاماً، أكثر من 196 عمل فني، ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

أفلام

ومن أشهر الأعمال الفنية للفنان “شوقي شامخ” في السينما أفلام (رجل اسمه عباس، العربجي، الأوباش، شادر السمك، 4 في مهمة رسمية، البيه البواب، كتيبة الإعدام، فتوات السلخانة، البحث عن سيد مرزوق، الإنسان يعيش مرة واحدة، جبابرة الميناء، بيت القاصرات، خلي بالك من عقلك، البريء، الجبلاوي، ليه يا بنفسج، البحر بيضحك ليه، أحلام مسروقة، أسرار البنات، بلطية العايمة، لمح البصر).

مسلسلات

وللدراما التلفزيونية قدم الفنان “شوقي شامخ” العديد من المسلسلات أشهرها (الشهد والدموع، رأفت الهجان، ليالي الحلمية، ثمن الحب، النوة، جنة حتحوت، أيام الغياب، غاضبون وغاضبات، أهل الطريق، الآنسة كاف، أرابيسك، الصبر في الملاحات، زيزينيا، حلم الجنوبي، يا رجال العالم اتحدوا، أين قلبي، أميرة في عابدين، كناريا وشركاه، فريسكا، حضرة المتهم أبي، العندليب، الدالي، المصراوية).

فكر بالاعتزال

سافر شامخ إلى الجزائر لتدريس المسرح هناك لمدة عام، ثم عاد مرة أخرى، وعمل مديرا لخشبة المسرح، وبدأ يفكر في الاعتزال، حتى جاءت صدفة جمعته بالكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، والذي غير مجرى حياة شوقي شامخ، فقد رفض عكاشة الأمر ورشحه للمخرج إبراهيم الصحن.

وفاته

رحل عن عالمنا الفنان القدير “شوقي شامخ” يوم الخميس الموافق 26 مارس عام 2009، عن عمر ناهز الـ 60 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، أثناء تصويره للجزء الثاني من مسلسل “المصراوية”، مما اضطر الأطباء لنقله إلى العناية المركزة، مما جعل فريق عمل المسلسل إلى تأجيل تصوير العمل لمدة يومين فقط في فترة مرضه، ولكن شاءت الأقدار أن يرحل الفنان الكبير عن عالمنا، تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً.

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