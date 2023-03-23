شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة بـ أبلة فضيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة بـ أبلة فضيلة، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 93 عاما فى كندا، وستقام صلاة الجنازة غدا الجمعة عقب صلاة الجمعة فى مسجد عثمان فى مدينة بيكرينج.

ولدت أبلة فاضيلة فى 4 أبريل 1929، تميزت بصوتها وأدائها الجميل والبسيط لوصوله مباشرة إلى قلب وعقل الأطفال، خلال سردها الحكايات والقصص التعليمية لهم، ومنذ ذلك الوقت أصبحت "أبلة فضيلة" أشهر مقدمة برامج أطفال.

بدأت مشوارها الإذاعى كمذيعة ربط، ثم بعد ذلك بدأت بتقديم النشرة الإخبارية بالإذاعة، حيث تطورت إمكانيتها وخبراتها على يد الإذاعى الكبير حسنى الحديدى، وفى عام 1959، تحقق حلمها بالعمل على أشهر برنامج للأطفال، بمصر، والوطن العربى، وهو ما يعرف بـ"غنوة وحدوتة"، والتى استضافت خلاله شخصيات كثيرة ومن أبرزها، الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والروائى أنيس منصور، والدكتور فاروق الباز، والفنان محمد عبد الوهاب، والشاعر كامل الشناوى، والملحن سيد مكاوى، والمطرب عبد الحليم حافظ، والدكتور يحيى الرخاوى.

ومن أشهر حكايتها للأطفال، "كوب اللبن"، "بنت الفلاحة"، "الكتكوت الصغير"، "أرنب وتعلب"، "المقشة الصغيرة"، "أبيض وأسود"، "شغل بابا"، "كراسة الرسم"، "القطة مشمشة".

تحقق حلمها بالعمل على أشهر برنامج للأطفال بمصر والوطن العربى وهو ما يعرف بـ"غنوة وحدوتة"، التى استضافت خلاله شخصيات كثيرة ومن أبرزها، الكاتب الكبير نجيب محفوظ، الروائى أنيس منصور، الدكتور فاروق الباز، الفنان محمد عبد الوهاب، الشاعر كامل الشناوى، الملحن سيد مكاوى، المطرب عبد الحليم حافظ، الدكتور يحيى الرخاوى وغيرهم الكثير.

وكان أول برنامج قدمته أبلة فضيلة على الإذاعة بعنوان "س و ج"، استضافت فيه كبار الفنانين والمشاهير وقتها من أشهرهم لقائها بكوكب الشرق أم كلثوم والتى اعترضت على إجراء المقابلة مع أبلة فضيلة، بحجة أنها إذاعية مبتدئة، لكن سرعان ما كونت صداقة قوية معها .