شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السينمائيين تنعى أبلة فضيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن السينمائية الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز الشهيرة بـ أبلة فضيلة، التى توفيت صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز 93 عاما.

وجاء فى بيان نقابة السينمائيين: ينعى نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز (أبلة فضيلة)، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته.

ريم إبراهيم ابنة الإذاعية الراحلة أبلة فضيلة أعلنت خبر وفاة والدتها اليوم الجمعة 23 مارس، عن عمر ناهز 93 عاما، إذ كتبت عبر حسابها على فيس بوك: "ادعوا لأمى بالرحمة، البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة".

وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق 24 مارس، عقب صلاة الجمعة فى مسجد عثمان فى مدينة بيكرينج فى كندا".

كما نشر الدكتور خالد منتصر، الكاتب الصحفى والمفكر السياسى، خبر وفاة الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز (أبلة فاضيلة)، وكتب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "توفيت إلى رحمة الله الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق عبد العزيز، أبلة فضيلة".

برنامج ابلة فضيلة

ولدت أبلة فضيلة، فى 4 أبريل 1929، وعلق صوتها فى أذهان أطفال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، وذلك عن طريق أشهر برنامج للأطفال بالإذاعة المصرية فى الوطن العربى، حيث تميزت بصوتها وأدائها الجميل والبسيط لوصوله مباشرة إلى قلب وعقل الأطفال، خلال سردها الحكايات والقصص التعليمية لهم، لتجذب الملايين منهم، وتساعد الآباء بشكلٍ إيجابى، على ترسيخ القيم والمبادئ التربوية لدى أبنائهم، ومنذ ذلك الوقت أصبحت "أبلة فضيلة" أشهر مقدمة برامج أطفال.