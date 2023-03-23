ناهد السباعي: “أقبل أتجوز مسيحي وأعترف بوجود المثليين”

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 11:47 صباحاً - تحل الفنانة ناهد السباعي ضيفة أولى حلقات برنامج “VIP”، والذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة “هي”، وسوف تتم إذاعتها اليوم الخميس في أول أيام شهر رمضان المبارك .

أذاعت قناة “هي” البرومو الدعائي للحلقة، التي كشفت ناهد السباعي من خلالها الكثير من الأمور المتعلقة بحياتها الشخصية والفنية ورأيها في بعض الموضوعات .

ظهرت ناهد السباعي في البرومو وهي تبدي عدم اعتراضها على الزواج من رجل مسيحي الديانة، كما تحدثت عن تبرؤ الفنان محمد رمضان من مشاهده الجريئة في فيلم “احكي يا شهرزاد”، وموقفها من فكرة تجميد البويضات .

وبسؤالها عن رأيها في المثلية الجنسية كونها مع أو ضد هذا الأمر، أجابت “السباعي” قائلة: “أنا معترفة بوجودهم لأنهم موجودين منذ بدء الخليقة” .

كما أكدت الفنانة ناهد السباعي على رغبتها في القيام بكل ما يجعل الله راض عنها ويقربها منه، وعلقت على ذلك وإمكانية ارتدائها للحجاب بقولها: “أنا نفسي يجيلي القدرة إن أنا أعمل أي حاجة ترضي ربنا حتى لو هي غصب عني” .

يذكر أن برنامج “VIP” يعرض على شاشة “هي” يوميًا في شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساءً، كما يعاد عرضه في اليوم الثاني في تمام الساعة 3 صباحًا، والساعة 10 صباحًا .

https://www.facebook.com/watch/?v=1200701673837619&t=82