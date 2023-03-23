" النهار" تحصل على الحق الحصري لبرنامج المقالب المتزوجون لشركة نتس التي يملكها المنتج "هيثم الفيل"

حصلت قناة النهار على الحق الحصري لبرنامج المقالب المتزوجون لشركة نتس التي يملكها المنتج د.هيثم الفيل.

جاء ذلك بعد العديد من المفاوضات مع عدد من القنوات لما تتمتع به شركة نتس من سمعه مميزة في هذه النوعيه من البرامج .

حيث كان د.هيثم الفيل صاحب الريادة في وضع افكار جديده و انتاج هذه النوعية من البرامج و التي حققت شهرة كبيرة عربيا و محليا و منها برامج الحكم بعد المزاوله، مراتي في ورطة، فلفل شطة، الساحر، الجاسوس، المافيا و السكة شمال بالإضافة إلى انتاج برنامج المقالب الخليجي فلفل حار.

يذكر ان برنامج المتزوجون من تقديم هبه عبدالجواد و بطولة ريم عبدالحليم و تمثيل ايمن الشريف و مؤمن وائل و رانيا محرم و إخراج سالي اسامه.

وتدور أحداث البرنامج حول استضافة زوجين في مسابقة للازواج و لكن يا ترى ماذا سيحدث في هذه المسابقة؟ هذا ما سوف تجاوب عليه حلقات برنامج المقالب المتزوجون و الذي يعتقد البعض انه سيكون الحصان الرابح في رمضان