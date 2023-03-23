شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون ومدحت صالح دويتو إذاعي فى رمضان على راديو مصر ..صور وكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة سيمون كواليس تسجيل مسلسلها الإذاعي في شهر رمضان الذي يشاركها بطولته النجم مدحت صالح، والمسلسل بعنوان ( آدم وحياة)، وسيذاع علي راديو مصر خلال الشهر الكريم، وكتبت سيمون عبر صفحتها: استنونا غنا وتمثيل مع الفنان المتميز مدحت صالح وفريق جميل من الفنانات والفنانين إخراج : عمرو عبده دياب .

كانت الفنانة سيمون قد شاركت كعضو لجنة تحكيم في مسابقة "الصوت الذهبى" ببيت الغناء العربى، التي نظمها صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.هانى أبو الحسن رئيس القطاع، وضمت اللجنة أيضا: د.مصطفى محمد ، د.مدحت عبد السميع، الدكتور المطرب أحمد ابراهيم والدكتور علاء فتحي، والمايسترو هاني شنوده ، والشاعر عوض بدوي.

وأغنية "اتغير علشاني" كانت آخر أغنيات الفنانة سيمون، وتأتى الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان"، والأغنية إخراج رومانى سعد، ولحن أن الفريد، وتوزيع ومكساج شادى فكرى، وكلمات رومانى سعد.

وجدير بالذكر أن الفنانة سيمون من الفنانات الشاملات، حيث إنها تمتلك عدة مواهب ما بين الغناء والتمثيل والاستعراض، وشاركت كبار النجوم في أعمالهم، وكانت قد بدأت مشوارها الغنائي عندما شاركت في مهرجان الصداقة المصرية اليونانية بأغنية باللغة اليونانية،لتأتيها الفرصة كممثلة بالمشاركة في فيلم (يوم حلو ويوم مر) عام 1988، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها (آيس كريم في جليم، زيزينيا)، وفي المسرح شكلت ثنائياً مع الفنان محمد صبحي من خلال مسرحيات (كارمن، لعبة الست، سكة السلامة)، بينما على صعيد الغناء قدمت الكثير من الأغاني الناجحة التي حققت انتشار ورواج في عصر لم يكن فيه " التريندات " ومن أشهر أغنياتها (مش نظرة وابتسامة ، تاكسي، خاف مني) ، وغابت عن الفن وخاصة الغناء لعدة سنوات لكنها عادت بقوة كممثلة بدور البطولة في رمضان 2015 في مسلسل (بين السرايات) وقدمت شخصية (صباح) ولاقت نجاحا واستحسانا من الجمهور والنقاد، وقدمت بعدها عدة تجارب في الدراما التليفزيونية.



سيمون ومدحت صالح