شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان وأمير كرارة ومنى زكي وأحمد أمين نجوم DMC حصريا في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم قناة dmc خلال الماراثون الرمضاني الحالي باقة متنوعة من الأعمال الدرامية بوجود مجموعة من كبار النجوم حصريا على شاشتها طوال أيام رمضان، وشهدت تلك الأعمال بنجومها تنوعا كبيرا ما بين الكوميديا أو التشويق.

محمد رمضان.. جعفر العمدة

حيث تقدم قناة dmc خلال أيام رمضان النجم محمد رمضان في مسلسله "جعفر العمدة" الذي يعرض حصريا على شاشتها، من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وشارك في البطولة كل من: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.

محمد رمضان من مسلسل "جعفر العمدة"

أمير كرارة.. سوق الكانتو

بالإضافة إلى النجم أمير كرارة الذي يقدم هذا العام مسلسل "سوق الكانتو" حصريا على شاشة dmc، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.



بوستر مسلسل "سوق الكانتو"

منى زكي.. تحت الوصاية

وفي إطار 15 حلقة تظهر النجمة منى زكي حصريا على شاشة قناة dmc في الجزء الثاني من شهر رمضان، من خلال مسلسلها "تحت الوصاية"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، تضطرها الأحداث للوقوع في صراعات مع أهل زوجها المتوفي، وتمتهن "الصيد"، وتعمل وسط الرجال.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.



منى زكي من مسلسل "تحت الوصاية"

أحمد أمين.. الصفارة

كما يقوم النجم أحمد أمين بالظهور حصريا على شاشة قناة dmc طوال 15 يوم في الجزء الأول من رمضان بمسلسله "الصفارة"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي بعيدا عن المألوف إذ يجسد أحمد أمين دور "شفيق" الذى يعمل مرشدًا سياحيًا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى 3 دقائق، ليدخل فى مغامرات كوميدية.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.