شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزي.. الظهور الأول والأخير مع رفيق المشوار عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس الذكرى الـ93 لميلاد النجم أحمد رمزي الذي ولد يوم 23 مارس عام 1930، واشتهر بلقب "الولد الشقي" في السينما المصرية، نظرا لأدائه دور الشاب الشقى خفيف الظل.

الفنان أحمد رمزى درس بمدرسة الأورمان ثم مدرسة فيكتوريا، ثم التحق بكلية التجارة ولم يكمل تعليمه بعد دخوله عالم السينما، ، وربطته علاقة صداقة قوية بكل من عمر الشريف وعبد الحليم حافظ، ليظهر معهما في أول أفلامه (أيامنا الحلوة) عام 1955.

يقول الكاتب والشاعر الفلسطيني أشرف بيدس في كتابه " أبيض وأسود " : ظهر أحمد رمزي في وقت كان يزدحم بجيل من الشباب مثلوا فرسان أحلام السينما ، رشدي أباظة ، عمر الشريف ، عبد الحليم حافظ ، شكري سرحان ، حسن يوسف ، وكانت هذه الأسماء قادرة علي دهس أي وجه جديد يظهر علي الساحة ، لكن أحمد رمزي كان بمثابة " كومي " الكوتشينة " يأكل ويبصر " ويفعل ما يحلوا له ، يفتح زرار القميص ، فيقوم الشباب بفتح قمصانهم ، يغير تسريحة شعره فيقومون بتقليدها، يركب سيارة فيقوم القادرون باقتنائها، كان موضة الشباب في وقت مليئ بالفطاحل.

من أبرز أفلام أحمد رمزي في مسيرته الفنية "بنات اليوم"، "عائلة زيزي"، "3 نساء"، "الشياطين الثلاثة"، "حب إلى الأبد"، "ثرثرة فوق النيل"، "تمر حنة"، "الوسادة الخالية"، و"الخروج من الجنة".

واللافت للنظر أن أول ظهور فني للممثل الراحل أحمد رمزي جاء مع صديق عمر الشريف، نجد أن آخر عمل قدمه كان أيضا مع صديق العمر، إذ شارك في بطولة مسلسل "حنان وحنين" عام 2007.