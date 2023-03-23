شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش عن شخصيته فى "جعفر العمدة": سيف شبهي في تحمل مسئوليته من صغره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الشاب أحمد داش عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" الذي يعرض حصريا على dmc في رمضان المقبل، مشيرا أنه يجسد دور "سيف" وهو شاب 19 سنة، كبر بدون أب ومتحمل مسئوليته من صغره، عايش مع والدته، وهي كل حياته.

وتابع خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة ميديا هب سعدى - جوهر، عبر "فيسبوك": "حضرت للشخصية عن طريق إني اتكلمت كتير مع محمد سامي في تفاصيلها وأبعادها، وكنت بجهز ليها معاه، وسيف عامل إزاي، وكبر لوحده إزاي، ودا أثر عليه واتحمل مسئولية أكبر من سنه وهو في سن صغيرة، وبعدين بدأنا نشتغل على الشخصية".

وعن التشابه بينه وبين شخصية "سيف"، قال: "اللي موجود فيا أنا وسيف إننا اشتغلنا من صغرنا واتحملنا مسئولية نفسنا، وكمان المشي ورا الإحساس، سيف بيمشي حسب قلبه وإحساسه وحسب نفسه مش حسب الناس وأنا كدا"، مشيرا أنه سعيد بالتعاون الثالث مع المخرج محمد سامي.

مسلسل " جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين.



جعفر العمدة

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.