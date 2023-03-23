شكرا لقرائتكم خبر عن خالد يوسف يراهن على المواهب الصاعدة فى مسلسل "سره الباتع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال، فالعمل ينتمي إلى نوعية الدراما العصریة التاریخیة التي تدور أحداثها بين زمنين، وهما: العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798.

كما أن هناك مشاركة كبيرة للمواهب الصاعدة، وهم: ألحان المهدي، اسلام حافظ، تسنيم هاني، شريف حافظ، محمود عزازي، عمرو عمروسي، ممدوح الشناوي، أدهم محروس، وغيرهم من النجوم الشابة.



بوستر مسلسل سره الباتع



المواهب الصاعدة في مسلسل سره الباتع

وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

وتدور أحداث العمل حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلقت الجيش حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع أصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".



أدهم محروس



اسلام حافظ



ألحان المهدي



تسنيم هاني



شريف حافظ



عمرو عمروسي



محمود عزازي