ما هي ابرز المسلسلات السعودية المرتقب عرضها في رمضان 2023؟.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 03:54 صباحاً - يترقب الكثير من المشاهدين مواعيد مسلسلات رمضان 2023، التي ستنطلق اليوم الخميس، والقنوات التي ستعرض عليها.

وتحتل الأعمال السعودية خريطة رمضان، إذ يحرص صناعها على تقديم مسلسلات جماهيرية كل عام، حيث تضم القائمة باقة متنوعة من الأعمال السعودية وهي: “طاش ما طاش 19” بطولة ناصر القصبي وعبدالله السدحان، ومسلسل “الشرار” بطولة ريم عبدالله، وليلى السلمان، ومسلسل “بطن وظهر” ومسلسل ” منهو ولدنا ؟2 “، ومسلسل ” سكة سفر 2″ بطولة سعد عزيز.

طاش ما طاش 19

ويعرض مسلسل “طاش ما طاش 19” طوال شهر رمضان، في تمام الساعة السابعة مساء، عبر قناة mbc.

بطن وظهر

فيما يعرض مسلسل “بطن وظهر” فكرة التوائم من زاوية مختلفة، ويطرح قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة، ولم تعلن إم بي سي أو شبكة شاهد عن مواعيد عرض المسلسل حتى الآن.

سكة سفر 2

ويعرض مسلسل رمضان الجديد “سكة سفر 2” في رمضان 2023 عبر قناة إم بي سي، ومنصة شاهد الرقمية، ويشارك في بطولته سعد عبدالعزيز، ومحمد الشهري.

شباب البومب 11

فيما يعرض مسلسل شباب البومب 11 عبر قناة روتانا خليجية، بينما تقدم قناة إم بي سي في رمضان 2023 مسلسل “استديو 23” قصة المسلسل مليئة بالمواقف والأحداث الكوميدية.