شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة: شخصيات مسلسل "جعفر العمدة" مرسومة والمخرج يغير على الممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان منذر رياحنة: "دورى فى مسلسل (جعفر العمدة) هو (شوقى)"، لافتا إلى أن جميع القائمين على العمل بالمسلسل لهم مسيرة فنية كبيرة، والشخصيات مكتوبة بشكل مرسوم وكل فنان له شخصية منها النجم محمد رمضان وشركة الإنتاج والنجوم الآخرين.

وأضاف منذر رياحنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن مشاركته مع الفنان محمد رمضان هى المرة الثانية بعد مسلسل "موسى"، وعن المخرج محمد سامى قال: "شهادتى فى سامى مجروحة، فلديه كل حلول العالم فى الإخراج ويحب الممثل وهو رقم 1 بالنسبة له".

وأكد منذر رياحنة أن المخرج محمد سامى يعمل على إخراج العمل بشكل جميل ويغير على الممثل وهو فى يد أمينة، لافتا إلى أن دوره عنيد فى المسلسل، وندمت فى عنادى خلال المسلسل، واكتشفت أن دفاعى عن الناس كان خطأ، موجها التهنئة للمسلمين بشهر رمضان المبارك.