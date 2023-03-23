شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: دورى فى مسلسل تحت الوصاية "سترانى ما لم ترانى من قبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد دياب: "إن دورى (صالح) فى مسلسل (تحت الوصاية) سترانى ما لم ترانى من قبل، حيث يأتى بعدة وجوه حسب كل موقف ورد فعل لكل الأحداث المباشرة التى تحدث له"، مؤكدا أن نوع الدور والعمل يستفز أى فنان يريد القيام به.

وأضاف محمد دياب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أنه من جمال المسلسل وجود النجمة الكبيرة منى زكى، مشيرا إلى أنه لم يتم الانتهاء من التصوير، حيث إن تنفيذ العمل صعب جدا، ومن خلاله ذهبوا لعدة محافظات.

وأكد محمد دياب: "ونحن مسافرون للتصوير فى المحافظات وجدنا مناظر وأماكن جميلة، ونتمنى أن تخرج محافظات مصر بشكل يليق بها، حيث أصبحت المناظر فى بلدنا جميلة"، موضحا: "بلدنا حلوة جدا".