شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان على الطيب: أحداث مسلسل "تحت الوصاية" مشوقة ونعدكم بالمتعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الشاب على الطيب: "إن مسلسل (تحت الوصاية) شدنى لأن هناك أشياء كثيرة جميلة فى العمل، منها المخرج محمد شاكر وبطولة الفنانة منى زكى"، لافتا إلى أن دوره أسعدنه فى وجود كوكبة من نجوم الفن.

وأضاف على الطيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أن أحداث المسلسل مشوقة، وجميع الأدوار لممثلين كبار، مشيرا إلى أن دوره "إبراهيم" شخص مسالم وطموحه صغير، ويعمل "آى تى".

وتابع على الطيب: "كل ما يهم فى دورى هو أن أعيش فى سلام وأمان وهى شخصية جديدة عليا، كما أن دورى فى مسلسل (عملة نادرة) مع الفنانة نيلى كريم أسعدنى، فهى نجمة كبيرة وذلك بفضل دعوات أمى، حيث تعلمت فى هذا المشهد كثيرا، كما أن جميع الممثلين كبار ويقدمون مشاهد عظيمة، وأعد الجمهور بأن يكونوا سعداء من أول حلقة لآخر حلقة".