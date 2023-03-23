شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين يتعاون مع أحمد أمين فى 3 أغنيات لمسلسل " الصفارة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون الشاعر تامر حسين مع الفنان أحمد امين في 3 أغان جديدة بمسلسل "الصفارة" المنافس في دراما رمضان 2023.

الأغنية الأولى هي تتر مسلسل" الصفارة" الذى يعرض حصريًا على قناة "dmc"، بالمشاركة مع الفنان هشام عباس، وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد الكينج والأغنية الثانية بعنوان " اللى يحب بابا " ألحان عزيز الشافعى أيضا وتوزيع تومة، وهناك أغنية ثالثة أيضا ستعرض داخل سياق أحداث المسلسل ألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل وهى بعنوان " القرشين ".

احمد امين وعزيز الشافعى وتامر حسين وماهر صلاح داخل استوديو سيشن

وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدي بعيدا عن المألوف إذ يجسد أحمد أمين دور "فؤاد" الذى يعمل مرشدًا سياحيًا، ويسرق "صفارة" أثرية من سيوة تعيده إلى الماضى، ليدخل فى مغامرات كوميدية.

ويظهر الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

وقدم أحمد أمين في شهر رمضان الماضى، مسلسل "جزيرة غمام"، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، عايدة فهمى، اسلام حافظ، أحمد عبد الحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون.