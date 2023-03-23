كتب امير فتحي في الخميس 23 مارس 2023 02:43 صباحاً - علق الفنان المصري أحمد السقا على مشهد أكله لرأس ثعبان الذي عرض ضمن العرض الترويجي لبرنامج المقالب “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه مواطنه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه “لم يكن يعلم أنه مقلب”.
ونشر أحمد السقا صورته وهو يأكل الثعبان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وعلق عليها: “آسف يا عم التعبان مكنتش أعرف إنك مقلب.. ذنبك في رقبة رامز جلال”.
وكانت اللقطة التي عرضت ضمن “البرومو” الدعائي قد أثارت اهتمام المتابعين بشكل كبير، وتساءل كثيرون عن حقيقة قضم السقا للثعبان، وما إذا كان ما فعله مجرد مشهد تمثيلي أو أن الثعبان غير حقيقي.
وطرح الفنان المصري رامز جلال “البرومو” الرسمي لبرنامج المقالب الشهير الذي يقدمه كل عام في رمضان، والذي يحمل هذا العام اسم “رامز نيفر إند”.
ويظهر خلال البرومو العديد من الفنانين الذين وقعوا ضحية للمقلب، من بينهم أحمد السقا، ومحمد رمضان، ومصطفى كامل، ومحمد فراج، وبسنت شوقي، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا يعتذر بعد قضمه رأس الثعبان: “ذنبك في رقبة رامز جلال” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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