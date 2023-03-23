شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعي: أجسد شخصية رئيس الشرطة في عهد "الإمام الشافعي" بمسلسل "رسالة الإمام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان نضال الشافعي، إنه يجسد شخصية "عبد العزيز الجروي" أحد القادة في زمن الإمام الشافعي في مسلسل "رسالة الإمام" مع الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه على التليفزيون المصري.

أضاف نضال الشافعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن عبد العزيز الجروي، كان رئيسا للشرطة والعتاد ودار الصك في عهد الإمام الشافعي، وكانت مصر في هذه الفترة تعيش صراعات كبيرة.

وتابع نضال الشافعي: "مسلسل رسالة الإمام عود أحمد للدراما التاريخية التي تتناسب وتليق مع مقام الإمام الشافعي ومقام مصر الفني العظيم والتاريخي الكبير، والمسلسل عمل تاريخي كانت تفتقده مصر في الفترات السابقة، كونه يؤرخ لفترة مهمة جدا في تاريخ مصر".

ووجه الفنان نضال الشافعي، الشكر للشركة المتحدة والخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، قائلا: "سخروا كل الإمكانيات لتقديم عمل قوي يلق بقوة مصر الفنية".

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون ، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.

وقررت الشركة المنتجة الاستعانة بمراجع تاريخى يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، لاسيما أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى أن الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين فى البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.