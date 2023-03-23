شكرا لقرائتكم خبر عن "المرض ده ليه علاج ولا لأ" WATCHIT تروج لـ "كشف مستعجل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it الإلكترونية برومو تشويقي لمسلسل "كشف مستعجل" وهو أحدث إنتاجات المنصة الخاصة، وسيطرت الكوميديا بشكل كبير على المشاهد المختلفة للبرومو، حيث يذهب مصطفى خاطر إلى محمد عبد الرحمن توتا الذي يجسد دور طبيب نفسي ويخبره أنه مريض بالأكل ويريد أن يتعالج، وسط أجواء مرحة.

وعلقت المنصة بشكل كوميدي عبر حسابها على "فيسبوك"، على "البرومو" قائلة: "المرض ده ليه علاج ولا ملوش علاج؟! 15 يوما من الضحك هنعرف فيهم الإجابة ..انتظروا نجوم مسلسل كشف مستعجل من أعمال WATCHIT الأصلية في رمضان".

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبد الرحمن، والبطولة ‏النسائية لهنادي مهنى، وإلهام وجدي، كما يشارك في ‏البطولة، ‏محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، ‏إضافة إلى الفنانة القديرة هناء الشوربجي، والفنان ‏القدير عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎‎media‏" كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة ‏للخدمات ‏الإعلامية، ‏‏وأول تعاون مباشر مع منصة ‏watch it‏.

وكشف الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" عن سعادته للمشاركة في مسلسل "كشف مستعجل" بصحبة الفنان مصطفى خاطر قائلاً أثناء حلوله ضيفًا على برنامج "showtime": "هناك أمور كثيرة حمستني لخوض تلك التجربة أبرزها أنني لم أتشارك مع خاطر في أي تجربة درامية من قبل، وبالتالي تحمست لنكون معاً خلال هذا العمل".

وأضاف: "الورق كان كويس جدًا، وبالتالي تشجعت للمسلسل بصورة كبيرة، وأتمني أن يعجب الجمهور، خاصة أنه سيعرض على منصة watch it، وبالتالي نجاحه سيخلق أجواء مختلفة".