شكرا لقرائتكم خبر عن سره الباتع الحلقة الأولى.. كريم فهمى ضيف شرف بدور والد أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان كريم فهمى كضيف شرف خلال الحلقة الأولى من مسلسل سره الباتع الذى يعرض على قناتى الحياة وon، حيث جسد شخصية رضوان الشاب الريفى المتزوج من سيدة كلما تنجب ولدا يُتوفى، حيث يعيش لها البنات، حتى أنجبت ولدا فى النهاية وسط حزن من رضوان الذى يتوقع أن يموت الطفل مثل الـ5 الذين توفوا سابقاً بعد ولادتهم.

ينصح والد رضوان (صلاح عبد الله) ابنه بأن يسمى الولد حامد حتى يعيش، وذلك تيمنا بالسلطان حامد الذين يتبارك به أهل القرية، ويذهبون دائماً إلى مقامه، فيما تتوقع زوجة رضوان أن يعيش الولد، وبالفعل عاش حامد وأصبح طفلاً وتوفى والده رضوان، وعندما كبر حامد وأصبح شاباً ظهر أحمد فهمى ليجسد الدور.

مسلسل "سره الباتع" يعرض على قناة الحياة الساعة10 مساء، وعلى قناة on الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 6.15 صباحاً والساعة 11.15 صباحاً، كما يعرض بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل "سره الباتع" مستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، والعمل دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798 ويشارك في بطولته أكثر من 60 ممثل وممثلة، أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع.

وتضم قائمة أبطال المسلسل كلاً حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير، جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.



كريم فهمى ضيف شرف سره الباتع