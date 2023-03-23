شكرا لقرائتكم خبر عن المنشد محمود التهامى: أتوقع نجاح أحمد العوضى فى دور الصعيدى الشقيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنشد محمود التهامى، أنه يتوقع نجاح الفنان أحمد العوضي، في مسلسل "ضرب نار" المقرر عرضه في الموسم الدرامي لشهر رمضان 2023، قائلاً: "أتوقع أن العوضي سيكون أفضل من يؤدي شخصية الصعيدي الشقي الشقيان في مسلسله ضرب نار، بعد الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم الهروب".

وكشف المنشد محمود التهامي، في حوار له ببرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، عن مشاركته في مسلسل "ضرب نار" بصوته، قائلاً: "تواصل معي الفنان أحمد العوضي وطلب مني استخدام أنشودتي "صعايدة يا رسول الله"، ولفت إلى إعجابه وتعلمه من الفنان مدحت صالح، قائلاً: "الفنان مدحت صالح قيمة وقامة كبيرة ورائد من رواد الفن والدراما، وأتمنى تقديم عمل مشترك معه".

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

تدور الأحداث حول مهرة (ياسمين أحمد عبد العزيز) وهى فتاة شعبية من شبرا، وجابر أبو شديد (أحمد العوضى) القادم من سوهاج إلى القاهرة ليستأجر من مهرة محل أسرتها ليفتتحه ورشة كاوتش في شبرا، ويتعرفا على بعضهما وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة تنتهى بالزواج، ويكبر الثنائى في العمل سويًا حتى يظهر رجل أعمال شرير (ماجد المصرى) الذى يحاربهم ويدخل معهما في صراعات كبيرة تكشفها حلقات المسلسل.