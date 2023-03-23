شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر: مسلسل علاقة مشروعة فيه مشاعر وأحاسيس كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مي عمر، إن مسلسل علاقة مشروعة فيه مشاعر وأحاسيس كتير، والشخصيات صعب تحدد هي طيبة ولا شريرة.

وأضافت الفنانة مى عمر خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on :"مش قلقانة من مسلسل 15 حلقة، والمهم هو مكتوب إزاي".

وتابعت الفنانة مى عمر :"خلصنا تصوير مسلسل علاقة مشروعة في أسوان وراجعين نكمل في القاهرة"

وقالت الفنانة مى عمر :"ياسر جلال ملتزم جدا في شغله، والتمثيل معاه ممتع وبكون مبسوطة".

وتعرض قناة dmc فى الحادية عشرة والنصف مساء يوميا مسلسل "علاقة مشروعة"، المكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".