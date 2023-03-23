شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان دياب: أول مرة اشتغل مع منى زكي ولكن سعيد جدا بالعمل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان دياب، عن سعادته في المشاركة في مسلسل "تحت الوصاية"، الذى تقوم ببطولته الفنانة منى زكى، والذى سيعرض حلقاته خلال شهر رمضان.

وقال الفنان دياب، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on :"أول مرة اشتغل مع منى زكي، ولكن سعيد جدا بالعمل معها".

وتابع الفنان دياب، أن مسلسل تحت الوصاية يتضمن 15 حلقة ولكن كلها حلقات ثرية ومليئة بالمشاهد المهمة والتي ستثير إعجاب المشاهدين.

ويعرض في النصف الثاني من رمضان مسلسل "تحت الوصاية" حصريا على قناة DMC ، وتناقش النجمة منى زكى فى المسلسل العديد من القضايا التى تخص المرأة وضرورة تمكينها فى مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التى تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.