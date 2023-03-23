"سره الباتع" الحلقة 1.. أحمد فهمى يبدأ رحلة البحث عن سر السلطان حامد

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل " سره الباتع" قبل تتر البداية بظهور قوات الاحتلال الفرنسى زمن الحملة الفرنسية لنرى شكل مقاومة المصريين لهم، ثم بدأ تتر المسلسل بصوت الكينج محمد منير، ونرى فى أولى المشاهد فى العمل الملحمى الفنان محمد عادل "ميدو عادل" وهو يتعرض لعملية قطع أصابعه، والمسلسل يعرض على قناة الحياة فى العاشرة مساء.

ثم نرى مقام السلطان حامد، ويولد طفل لرضوان الذى يجسده كريم فهمى، ونرى والده صلاح عبد الله يطمئنه على ولده، ويسميه (حامد)، ويكبر الطفل ويموت والده ثم تمرض أمه وينير لها الشموع فى المقام لتشفى على عكس ما فعله مع والده، فقد تجاهل تنفيذ النذر.

الطفل يتساءل عن سر السلطان وكيفية تحقيقه للأمنيات التى يطلبها منه ويسأل جده كما يسأل مدرسه عن سر هذا السلطان والمقام الذى يتوجه إليه الناس من أجل تحقيق الأمانى، وتزداد حيرته ليسأل عنه أكثر من مصدر لمعرفة الحقائق عنه، ويذهب للمقام وينام فى داخله، لنجده فى المشهد الذى بعده شابا (الفنان أحمد فهمى) .

تتوجه عصابة يقودها أحمد وفيق تنبش فى مقام سيدى السلطان حامد وتحفر بداخله بحثا عن كنز ولكنهم لا يجدون شيئا، ويكتشف ذلك حامد لكنه يسقط فى الحفرة التى حفرتها العصابة ويجد بداخلها جوابا داخل جراب من الجلد مدون عليه رموز لا يعرفها، ويتوجه بها إلى نهال (ميسرة) لقراءتها، ولكنها لا تعرف لغتها التى يبدو أنها بالفرنسية، وتقوم نهال باستدعاء مرشدة سياحية تدعى سارة لتترجم له الورقة، فتؤكد له أنها منذ أيام الحملة الفرنسية وتفسر له بعض الجمل، ومنها مقام السلطان حامد، وتوجه سارة حامد للذهاب إلى متخصص فى التاريخ الذى يجسد شخصيته الفنان محمود قابيل الذى يطلب ترميم الورقة، وخضوعها للبحث العلمى.

مسلسل (سره الباتع) للمخرج خالد يوسف مأخوذ عن رواية للأديب الراحل يوسف إدريس، وهو بطولة أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حنان مطاوع، حسين فهمى، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منة فضالى، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسنى، ناهد رشدى، أيمن عزب، أيمن الشيوى، مفيد عاشور، مجدى فكرى، محمد الصاوى، ميسرة، صبرى عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمى، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدى سليم، ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومى، السورى نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الاتربى، ميدو عادل، ألحان المهدى، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هانى، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسى، محمود عزازى، محمود الشرقاوى، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمى، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكى، بيومى فؤد، شريف الدسوقى، الشاعر الكبير جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامى طارق العوضى.

وتدور الأحداث حول الشاب الذى يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود فى إحدى قرى الريف المصرى، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا مهما فى مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود، ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه، خاصة أن له علامة مميزة وهى وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط فى يده، ولكن يقع الجنود فى ورطة عندما يقوم الشباب فى القرى التى يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

المسلسل يعرض على قناة الحياة فى العاشرة مساء، فيما يبدأ عرض المسلسل على شاشة on فى الحادية عشرة والنصف.