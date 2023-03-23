شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد: قلقانه جداً عشان سقف توقعات الناس مرتفع عن دور "مربوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعربت الفنانه رحمة أحمد "مربوحة " عن قلقها خلال بداية عرض مسلسل الكبير أوى قائلة : أنا قلقه جداً من الجزء السابع من مسلسل الكبير أوى كون التحدي صعباً بعد صعودها الكبير في أول أدوارها في العمل الموسم الماضي وسط سقف توقعات مرتفع من الجمهور.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال "برنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : "الموضوع مقلق لأن صعود شخصية مربوحه كان عالي الموسم الماضي وكان فيه إنطلاق لان ربنا كرمنا والناس منتظرة أكتر وعشان كده حريصين نبقى عند حسن الظن "

وتابعت: " شخصة مربوحة فيها تحدي صعب هذا العام لأننا عاوزين نبقى عند حسن ظن الناس لأن سقف التوقعات عالي"

تعرض قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.